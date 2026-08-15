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விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையில் லாரி தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு

விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையில் லாரி தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே புறவழிச்சாலையில் லாரி தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஏர்வாடி வெட்டன்மனையைச் சேர்ந்தவர் சுதர்சன், 27;  லாரி டிரைவர். இவர் நேற்று காலி பார்சல் லாரியை சென்னையில் இருந்து உளுந்துார்பேட்டைக்கு சர்வீஸ் செய்வதற்காக ஓட்டி வந்தார்.

விழுப்புரம் அடுத்த ஜானகிபுரம் புறவழிச் சாலை மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது, லாரி இன்ஜினில் இருந்து திடீரென புகை வந்தது. தொடர்ந்து லாரியின் முன்பகுதி தீப்பற்றி எரிந்தது. உடனடியாக சுதாரித்துக்கொண்ட சுதர்சன் லாரியில் இருந்து கீழே இறங்கி தப்பினார்.

தகவலறிந்த விழுப்புரம் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும் லாரி முற்றிலும் எரிந்து சேதமானது. இதனால், விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையில் பரபரப்பு நிலவியது.

விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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