/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பைக் விபத்தில் லாரி டிரைவர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே பைக் விபத்தில், லாரி டிரைவர் இறந்தார்.
விழுப்புரம் அடுத்த சேர்ந்தனுாரைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி நாராயணன், 39; லாரி டிரைவர். இவரது மைத்துனர் லோகநாதன், 21; இருவரும் கடந்த 7ம் தேதி சென்னை – திருச்சி மார்க்கமாக பைக்கில் சென்றனர். பைக்கை லட்சுமி நாராயணன் ஓட்டினார்.
ஜானகிபுரம் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அருகே நிலைத்தடுமாறி பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்தனர். இதில், லட்சுமி நாராயணன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். படுகாயமடைந்த லோகநாதன் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.