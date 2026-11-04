செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு லாரி டிரைவர்களிடம் விசாரணை
செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு லாரி டிரைவர்களிடம் விசாரணை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:10 PM
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே, ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த, 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமானது குறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., – டி.எஸ்.பி.,க்கள் வேல்முருகன், கீதா உள்ளிட்டோர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சிறுமி மாயமாகி, 23 நாட்கள் ஆகியும், போலீசாரால் துப்பு துலக்க முடியவில்லை. வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கையில் எடுத்து, 13 நாட்கள் ஆன போதிலும், சிறுமி குறித்த தகவல் தெரியவில்லை.
சிறுமியின் தாய் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரை சுற்றியே, அவர்களின் விசாரணை நடந்து வந்தது. பின், ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த ரவுடி ராஜதுரை, தஞ்சாவூர் ஜோதிடர் சரவணன், சிறுமி படித்த பள்ளி ஆசிரியர்கள் என, பல்வேறு தரப்பினரிடம் விசாரணை நடத்தி முடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சிறுமி வெளி மாநிலங்களுக்கு கடத்தப்பட்டு இருக்கலாம் என, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், ‘நேஷனல் பர்மிட்’ உள்ள, 13 லாரி ஓட்டுநர்களை வரவழைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘சிறுமி மாயமான விவகாரத்தில் உள்ள மர்ம முடிச்சுகள் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால், விசாரணை குறித்த தகவல்களை வெளியிட முடியாத சூழலில் உள்ளோம். விரைவில் சிறுமி மீட்கப்படுவார்’ என்றனர்.