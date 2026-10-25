லாரி கவிழ்ந்து டிரைவர் பலி மயிலம் அருகே பரிதாபம்

ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
மயிலம்: மயிலம் அருகே கறிக்கோழிகளை ஏற்றிச் சென்ற லாரி கவிழ்ந்த விபத்தில் டிரைவர் இறந்தார். லோடுமேன்கள் 2 பேர் காயமடைந்தனர்.
பண்ருட்டியில் இருந்து கறிக்கோழிகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஈச்சர் லாரி நேற்று அதிகாலை 2:45 மணிக்கு சென்னை நோக்கிச் சென்றது. லாரியை திருச்செந்துார் பகுதியை சேர்ந்த பசுபதி, 50; என்பவர் ஓட்டினார்.
ஜக்காம்பேட்டை மேம்பாலம் வந்தபோது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, அங்கு கட்டுமானப் பணிகளுக்காக நிறுத்தி வைத்திருந்த ஹிட்டாச்சி லாரி மீது மோதி கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் டிரைவர் பசுபதி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
மேலும், திண்டிவனம் அடுத்த கோவடி மேட்டுத் தெருவைச் சேர்ந்த கஜேந்திரன் மகன் பரத் 21; இதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜா மகன் தினேஷ், 19; ஆகிய இரு லோடுமேன்களுக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. காயமடை.ந்த இருவரும் விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
விபத்து குறித்து மயிலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.