செஞ்சி அருகே சிறுமி காணாமல் போன வழக்கு 5 நாட்களாகியும் துப்பு துலங்காமல் மர்ம நீடிப்பு: த.வெ.க., மா.செ., ரூ.2 லட்சம் பரிசு அறிவிப்பு
செஞ்சி அருகே சிறுமி காணாமல் போன வழக்கு 5 நாட்களாகியும் துப்பு துலங்காமல் மர்ம நீடிப்பு: த.வெ.க., மா.செ., ரூ.2 லட்சம் பரிசு அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:07 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போன சம்பவத்தில், 5 நாட்களாகியும் மர்மம் நீடித்து வருகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் கடந்த 11ம் தேதி இரவு பிறந்தநாள் கொண்டாடிவிட்டு பெற்றோருடன் துாங்கிய 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா, மறுநாள் காலை காணாமல் போனார்.
இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். டி.ஐ.ஜி. அருளரசு, எஸ்.பி. மதிவாணன் ஆகியோர் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
டி.எஸ்.பி.க்கள் ரமேஷ்ராஜ், ரூபன்குமார், சதீஷ்குமார், காயத்ரி மேற்பார்வையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, 120 போலீசார் சிறுமியைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சிறுமி காணாமல் போனதற்கான தடயங்களைக் கண்டறிய ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில் வீடு வீடாகச் சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
சிறுமியின் வீடு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்கள், கரும்புத் தோட்டங்கள், முட்புதர்கள், ஏரிகள், குளங்கள், குட்டைகள், விவசாயக் கிணறுகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
தீயணைப்புத் துறையினரின் உதவியுடன் கிணறுகளிலும் தேடுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. குளங்களில் மீனவர்களின் உதவியுடன் மீன்பிடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி தேடினர்.
மலைக்குன்றுகள், குகைகள், பாறை இடுக்குகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் டிரோன் கேமராக்கள் மூலம் தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். சிறுமி காணாமல் போன நேரத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் யாரேனும் நடமாடினார்களா என்பது குறித்தும் விசாரிக்கின்றனர்.
மொபைல்போன் டவர்களின் தகவல்களைச் சேகரித்த போலீசார், சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களின் தொலைபேசி அழைப்பு விபரங்களையும் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்பகுதியில் ஏற்கெனவே கஞ்சா வழக்குகள் மற்றும் அடிதடி சம்பவங்களில் தொடர்புடைய நபர்களிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். நேற்று கரும்பு தோட்டங்களுக்குள் உள்ளே சென்று போலீசார் தேடினர்.
இந்நிலையில் நேற்று மயிலம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., சண்முகம், சிறுமியின் பெற்றோரைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான், தரணிவேந்தன் எம்.பி., கணேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ. ஆகியோரும் சிறுமியின் பெற்றோரைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர்.
மேலும், த.வெ.க., பிரமுகர் சந்திரசேகர சிறுமியின் தாயாரைச் சந்தித்தார். அப்போது, அமைச்சர் ஆனந்த் மொபைல் போன் மூலம் சிறுமியின் தாயாரிடம் பேசினார்.
இதற்கிடையே, சிறுமி ஹேமலதா குறித்த தகவல்களைத் தெரிவிப்பவர்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என்று த.வெ.க., வடமேற்கு மாவட்ட செயலாளர் குணசரவணன் அறிவித்துள்ளார்.
போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தியும், சிறுமி காணாமல் போனதற்கான காரணம் குறித்தோ, அவர் இருக்கும் இடம் குறித்தோ இதுவரை உறுதியான தகவல் கிடைக்கவில்லை.
5 நாட்கள் கடந்தும் சிறுமி குறித்த உறுதியான தகவல் கிடைக்காதது போலீசாருக்குப் பெரும் சவாலாக அமைந்துள்ளது.