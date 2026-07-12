விழுப்புரம் அ.தி.மு.க.,வில் இரு கோஷ்டியினர் குஸ்தி
விழுப்புரம் அ.தி.மு.க.,வில் இரு கோஷ்டியினர் குஸ்தி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:52 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே, அ.தி.மு.க.,வினர் இரு கோஷ்டியாக தாக்கிக்கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் தொகுதிக்குட்பட்ட வல்லத்தில், தெற்கு ஒன்றிய அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட செயலர் பசுபதி தரப்பினர் இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
கூட்டத்திற்கான நோட்டீசில் தொகுதி எம்.எல்.எல்.,வான முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம், ஒன்றிய செயலர் நடராஜன் பெயர் இல்லை. அவர்களுக்கு அழைப்பும் விடுக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், கூட்டம் துவங்கும் முன், சண்முகம் ஆதரவு ஒன்றிய செயலர் நடராஜன் தலைமையில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட அ.தி.மு.க.,வினர் கூட்டம் நடத்த இருந்த திருமண மண்டபம் முன் திரண்டதால் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
காலை, 11:45 மணியளவில் மாவட்ட செயலர் பசுபதி வந்ததும், சண்முகம் தரப்பினர் மண்டபத்தின் கேட்டை மூடி, பசுபதி தரப்பினரை உள்ளே செல்ல விடாமல் தடுத்தனர். இதனால், இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர். சேர்களை எடுத்து வீசியும் தாக்குதல் நடத்தினர். போலீசார், 30 நிமிட போராட்டத்திற்கு பின், சண்முகம் தரப்பினரை அங்கிருந்து வெளியேற்றினர்.
தொடர்ந்து, கூட்டம் துவங்கியபோது, மாவட்ட இணைச்செயலர் ஆனந்தி அண்ணாதுரை தலைமையில் பெண்கள் சிலர் வந்து, கூட்டம் நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பசுபதி தரப்பினர் அவர்களை வெளியேற்றினர்.
கூட்டம் முடிந்து, 1:00 மணியளவில் மாவட்ட செயலர் பசுபதி புறப்பட்ட போது, திண்டிவனம் வழியாக செல்ல வேண்டாம் என, போலீசார் கூறினர். இதையடுத்து, செஞ்சி வழியில், 100 மீட்டர் துாரம் பசுபதி காரில் சென்றபோது, அடையாளம் தெரியாத நபர் கல் வீசியதில், பசுபதியின் கார் கதவு சேதமானது. பசுபதி தப்பினார்.
இச்சம்பவத்தை கண்டித்தும், பசுபதி காரில் கல் வீசிய சண்முகம் ஆதரவாளர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும், செஞ்சி - திண்டிவனம் சாலையில், அ.தி.மு.க.,வினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் அவர்களை அப்புறப்படுத்தினர்.
சண்முகம், அவரது அண்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் துாண்டுதலில், 20 பேர் தன்னை தாக்க வந்ததாகவும், கொலை செய்வதற்காக கல் வீசி தாக்கியதாகவும் செஞ்சி போலீசில் பசுபதி புகார் அளித்தார். புகார் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இந்த சம்பவத்தால், வல்லம் பகுதியில் பதற்றம் நிலவியது.