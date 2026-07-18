தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த ரெய்டில் கணக்கில் வராத பணம் சிக்கியது: ஆர்.ஐ., - வி.ஏ.ஓ.,க்கள் உட்பட 12 பேர் மீது வழக்கு
தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த ரெய்டில் கணக்கில் வராத பணம் சிக்கியது: ஆர்.ஐ., - வி.ஏ.ஓ.,க்கள் உட்பட 12 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:39 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:45 PM
விழுப்புரம்: மேல்மலையனுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத பணம் சிக்கியது தொடர்பாக 12 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்மலையனுார் தாலுகா அலுவலகத்தில், ஜூலை 17 லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அதில், கணக்கில் வராத 58 ஆயிரத்து 950 ரூபாய் சிக்கியது.
விசாரணையில், புதிய ரேஷன் கார்டு, பட்டா பெயர் மாற்றம், பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் உட்பட பல்வேறு சேவைகளுக்காக பொதுமக்களிடம் இருந்து லஞ்சமாக வாங்கியிருப்பது தெரிய வந்தது.
இது தொடர்பாக தாழங்குணம் வி.ஏ.ஓ., ராமமூர்த்தி, கோவில்புரையூர் வி.ஏ.ஓ., காளிதாஸ், முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் ராம்பிரசாத், சாத்தாம்படி நில அளவையர் சுதர்சன், வருவாய் ஆய்வாளர் சாமிவேல், தாலுகா அலுவலக உதவியாளர் குமரவேல்.
மேல்அருங்குணம் கிராம உதவியாளர் சுப்ரமணி, கப்ளாம்பாடி கிராம உதவியாளர் ராமதாஸ், மேல்மலையனுார் இ-சேவை மைய ஊழியர் உமா மகேஸ்வரி, சித்தேரி கிராம உதவியாளர் உதயா, தாலுகா அலுவலக டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டர் சக்திவேல், தனிநபர் துரைமுருகன் ஆகியோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், ஜிபே, போன் பே மூலம் மக்களிடம் இருந்து முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பரந்தாமன் 2 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 100 ரூபாய், சார் ஆய்வாளர் விஜயகுமார் 99 ஆயிரத்து 380, வருவாய் ஆய்வாளர் சாமிவேல் 81 ஆயிரத்து 220, முதுநிலை வரைவாளர் கணபதி 79 ஆயிரத்து 850 உட்பட மொத்தம் 5 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 550 பெற்றது தெரியவந்தது.