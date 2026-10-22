/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ரயிலில் அடி பட்டு அடையாளம் தெரியாதவர் பலி
UPDATED : அக் 14, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:07 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே ரயிலில் அடி பட்டு அடையாளம் தெரியாத நபர் இறந்தது குளித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த வெங்கடேசபுரம் ரயில் ரயில் நிலையத்திற்கும் மாம்பழப்பட்டு ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே, 45 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் நபர் ஒருவர் ரயிலில் அடிப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்து கிடந்தார்.
தகவலறிந்த விழுப்புரம் ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, உடலை கைப்பற்றி விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். விழுப்புரம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.