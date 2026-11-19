/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி அடையாளம் தெரியாதவர் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 10:51 PM
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திண்டிவனம்: அரசு பஸ் பின் சக்கரம் ஏறி, அடையாளம் தெரியாத நபர் உயிரிழந்தார்.
தாம்பரத்தில் இருந்து இன்று (நவ.,18) மாலை, 6:30 மணியளவில் திண்டிவனம் வந்த அரசு பஸ், பயணிகளை இறக்கிவிட்டு, ‘யு–டர்ன்’ செய்து மீண்டும் தாம்பரம் செல்ல, சென்னை பஸ் நிறுத்தத்திற்கு வந்து நிற்கும் போது, மேம்பாலத்தின் கீழ் அடையாளம் தெரியாத, 48 வயது மதிப்புடைய ஆண் ஒருவர், மது போதையில் பஸ்சின் பின் டயரில் விழுந்துள்ளார்.
இதில் பலத்த காயமடைந்தவரை திண்டிவனம் போலீசார் மீட்டனர். தொடர்ந்து, திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.