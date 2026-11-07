ஆரோவில்லில் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள்: மத்திய அமைச்சர் ஆய்வு
ஆரோவில்லில் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள்: மத்திய அமைச்சர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 05, 2026 11:09 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:29 PM
வானுார்: மத்திய இணை அமைச்சர் நிமுபென் ஜெயந்திபாய் பம்பானியா, ஆரோவில்லில் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
சர்வதேச நகரமான ஆரோவில் பகுதிக்கு இன்று (நவ.,5) மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை இணை அமைச்சர் நிமுபென் ஜெயந்திபாய் பம்பானியா வருகை புரிந்தார். அவரை புதுச்சேரி அமைச்சர் ராஜவேலு, ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் சிறப்புப் பணி அதிகாரி சீத்தாராமன் மற்றும் நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர்.
மத்திய அமைச்சருக்கு, ஆரோவில்லின் வரலாறு, அரவிந்தரின் தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் மாத்ரி மந்திர் மற்றும் 'கேலக்ஸி பிளான்' குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. மேலும், ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் செயலாளர் ஜெயந்தி ரவியின் தலைமையின் கீழ் நடந்து வரும் கிரவுன் சாலைத் திட்டம், மாத்ரிமந்திர் ஏரித் திட்டம் மற்றும் ஆரோவில் கல்வி முறைகள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, மாத்ரி மந்திரில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்ட மத்திய அமைச்சர், மாத்ரி மந்திர் ஏரி திட்டம், ஆம்பி தியேட்டர், மாத்ரிமந்திர் இதழ்கள், தோட்டங்கள் மற்றும் ஆரோவில்லின் மிகப் பழமையானதும், அதன் மையப்புள்ளியாகவும் விளங்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆலமரம் ஆகிய பகுதிகளுக்குச் சென்று, அங்கு நடந்து வரும் வளர்ச்சிப் பணிகளைப் பார்வையிட்டார்.பின், ஆரோவில்லில் உள்ள 'இசை அம்பலம்' பள்ளிக்கு சென்ற மத்திய இணை அமைச்சரை, ஸ்ரீ அரவிபிந்தோ இன்டர் நேஷனல் கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாகி சஞ்சீவ் ரங்கநாதன் வரவேற்று, ஒருங்கிணைந்த கல்வி மற்றும் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் சார்ந்த 'ஸ்டெம்' கல்வி முறை குறித்து விளக்கினார்.
மேலும், அப்பள்ளி மாணவர்கள், இயற்கை விவசாயம், பாரம்பரிய விவசாய முறைகள், பனை மரத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்கள் குறித்து கற்பதையும், தமிழ் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இசை, நடனம் மற்றும் தற்காப்புக் கலைகளை பயில்வதையும் அமைச்சர் நேரில் கண்டு பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து, இசை அம்பலம் பள்ளியின் கோசாலைக்கு சென்ற அவர், பள்ளி குழந்தைகளுடன் இணைந்து பசுக்களுக்கு உணவளித்தார்.
இயற்கை விவசாயத்திற்கு துணைபுரியும் வகையில் கால்நடைகள் மற்றும் செல்ல பிராணிகளுடன் குழந்தைகள் அன்புடன் பழகுவதற்கு பள்ளியில் அளிக்கப்படும் பயிற்சிகள் குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார்.