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﻿ கறிக்கோழி நிறுவனங்களின் விதிமீறல் தடுக்க வலியுறுத்தி சங்கத்தினர் புகார்

﻿ கறிக்கோழி நிறுவனங்களின் விதிமீறல் தடுக்க வலியுறுத்தி சங்கத்தினர் புகார்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:05 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:05 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கறிக்கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்களின் விதிமீறலை தடுக்க வலியுறுத்தி, விற்பனையாளர் சங்கத்தினர் புகார் மனு அளித்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்ட மொத்த கறிக்கோழி விற்பனையாளர் நலச்சங்க தலைவர் செல்வகுமார் தலைமையில், நேற்று விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அளித்த மனு:

தமிழகத்தில் உள்ள கறிக்கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்கள், பண்ணையிலிருந்து கோழிகளை விற்பனைக்கு அனுப்புவதற்கு முன், அரசு விதித்துள்ள தீவன கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல், ஆதாயத்திற்காக அதிக தீவனங்களை கோழிகளுக்கு கொடுக்கிறது.

அதிக தீவனங்கள் கோழியின் கழுத்து மற்றும் வயிற்றில் 100 கிராம் அளவில் தேக்கி வைத்துக் கொள்வதால், கோழி விற்பனைக்கு வரும்போது வழியில் கழிவுகளாக வெளியேறி சுற்றுப் புறத்தை பாதிக்கிறது. கோழி ஏற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும் கேடு விளைவிக்கிறது.

கறிக்கோழி நிறுவனங்கள், கோழிகளுக்கு கடைசி நேரத்தில் அதிக தீவனம் கொடுப்பதால் எடை அதிகரித்து 20 முதல் 30 ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை உயர்வுக்கு காரணமாகிறது. இதே போல் சுற்றுப்புற சுகாதார சீர்கேடுகளும் ஏற்படுகிறது.

இந்த முறைகேட்டை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்று, தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளனர். முறைகேட்டைத் தடுக்கும் வகையில், கறிக்கோழி விற்பனையாளர்கள், மாநிலம் முழுதும் வேலை நிறுத்த முடிவு எடுத்துள்ளோம்.

இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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