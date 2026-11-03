மானிய விலையில் உரம் பெற தனித்துவ அடையாள எண் அவசியம்: விவசாயிகள் பதிவு செய்ய வேளாண் அதிகாரி அறிவுறுத்தல்
மானிய விலையில் உரம் பெற தனித்துவ அடையாள எண் அவசியம்: விவசாயிகள் பதிவு செய்ய வேளாண் அதிகாரி அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 03, 2026 05:17 AM
ADDED : நவ 02, 2026 04:32 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட விவசாயிகள் மானிய விலையில் உரங்களைப் பெற தனித்துவ அடையாள எண் பதிவு செய்ய வேளாண் துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
மத்திய, மாநில அரசுகள் விவசாயிகளுக்கு விதைகள், உரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை மானியத்தில் வழங்கி வருகிறது. இந்த திட்டங்களின் பலன்களை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் தங்களின் நில உடைமை விபரங்கள், பயிர் சாகுபடி அறிக்கை உள்ளிட்ட அதன் தொடர்புடைய ஆவணங்களை ஒவ்வொரு முறையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது.
இதில் ஏற்படும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் வகையிலும், அரசின் திட்டங்களில் விவசாயிகள் குறித்த நேரத்தில் பயன்பெற வசதியாகவும் அனைத்து விபரங்களையும் மின்னணு முறையில் சேகரிக்க தமிழகத்தில் வேளாண் அடுக்குத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் உர விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகளின் மூலம் மானிய விலையில் உரங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதுவரை விவசாயிகளின் ஆதார் எண் அடிப்படையில் விற்பனை முனைய கருவி மூலம் உரங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தன. இந்நிலையில் மத்திய அரசின் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, உர விற்பனையில் புதிய நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
அதன்படி, தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள எண் அடிப்படையில் மானிய விலை உரங்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக எப்.எப்.எஸ்., என்ற செயலி மூலம் விவசாயிகள் பதிவு செய்யப்பட உள்ளனர். விவசாயிகள் சாகுபடி செய்யும் பயிர் வகை மற்றும் சாகுபடி பரப்பளவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உரங்கள் வழங்கப்படும். இந்த புதிய நடைமுறை இம்மாத இறுதியில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மாவட்டத்தில் வேளாண், தோட்டக்கலை, வணிகத்துறை சார்ந்த கள அலுவலர்கள், மகளிர் திட்ட சமுதாய பயிற்றுநர்கள், இல்லம் தேடி கல்வித் தன்னார்வலர்கள் ஆகியோர் அனைத்து கிராமங்களிலும் முகாம்கள் நடத்தி விவசாயிகளுக்கான தனி அடையாள எண் வழங்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது, அனைத்து பொது சேவை மையங்களிலும் இலவசமாக பதிவேற்றம் செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது.
மாவட்டத்தில் நேரடி பட்டாதாரர்களான 1,78,851 விவசாயிகளில் 1,41,649 விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ அடையாள எண் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. மீதமுள்ள 37,202 விவசாயிகள் உடனடியாக தங்கள் நிலம் தொடர்பான ஆவணங்களான பட்டா, ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் விவரங்களுடன் வேளாண் துறை அலுவலர்களையோ அல்லது பொது சேவை மையங்களையோ தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக தனித்துவ அடையாள எண் பெற்றுக்கொள்ள மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் (பொறுப்பு) சுரேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதேபோன்று, ஏற்கனவே தனித்துவ அடையாள எண் பெற்று தங்களது நிலத்தின் அனைத்து புல எண்களையும் முழுமையாக இணைக்காமல் உள்ள விவசாயிகள் உடனடியாக அருகில் உள்ள வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தையோ அல்லது பொது சேவை மையங்களையோ அணுகி அனைத்து விவசாய புல எண்களையும் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.
மேலும், விபரங்களுக்கு வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர்களான கோலியனுார் ஆனந்தி 9123577019, வேளாண் அலுவலர் இந்துமதி 8760807851, காணை பாலமுருகன் (பொறுப்பு) 9943744340, லிங்கேஸ்வரன் 9080977590.
கண்டமங்கலம் பாலசுப்ரமணியன் 9500945513, விஜய் 8610344221, விக்கிரவாண்டி கங்காகவுரி 9715376795, கவிப்பிரியன் 9786394838, வானுார் எத்திராஜ் 9500610513, ரேவதி 9994140801, ஒலக்கூர் ஆரோக்கியராஜ் 9443083075.
பிரபுசங்கர் 9786224913, மயிலம் ஜாய்சின்சமித்தா (பொறுப்பு) 9677686378, மரக்காணம் ஆரோக்கியராஜ்- 9443083075, செஞ்சி விஜயசந்தர் (பொறுப்பு) 9976126021, செந்தில்நாதன் 9842356673, வல்லம் சத்யா (பொறுப்பு) 6379744294.
கார்த்திகேயன் 7373337689, மேல்மலையனுார் பிரபுசங்கர் (பொறுப்பு) 9786224913, சிவசங்கரி 6369242160, முகையூர் விஜயசந்தர் 9976126021, வரதராஜன் 8270278808, திருவெண்ணெய்நல்லுார் சுஜாதா 9443549399, ராஜேஸ்வரி 9626048586 ஆகிய மொபைல் எண்களில் தொடர்பு தெரிந்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.