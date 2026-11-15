பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை: கலெக்டர் உத்தரவு
பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை: கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:48 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது, விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க, அனைத்துத்துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலக கூட்டரங்கில், அனைத்துத்துறை அலுவலர்களுக்கான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம், கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில், பல்வேறு துறைகள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அரசின் நலத்திட்டங்கள், வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு துறை வாரியான செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, நிலுவையில் உள்ள பணிகளுக்கான காரணம் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
அப்போது கலெக்டர் பேசுகையில், ‘பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் கோரிக்கை மனுக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகளை துறை வாரியாக ஆய்வு செய்து விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும். நிலம், கட்டிடம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் போன்ற கோரிக்கைகளில் உரிய களஆய்வு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அரசின் நலத்திட்டங்கள் விரைவாக மக்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்ய, அனைத்துத்துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்’ என்றார்.
கூட்டத்தில், டி.ஆர்.ஓ., அமிர்தலிங்கம், கூடுதல் கலெக்டர் ஆனந்த்குமார்சிங், திண்டிவனம் சப் கலெக்டர் ஆகாஷ், மகளிர் திட்ட இயக்குநர் சுந்தர்ராஜன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.