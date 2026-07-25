தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையில் பணியிடங்கள்... காலி:தரமான மருந்தை கண்டுபிடிப்பதில் கேள்விக்குறி

மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையில் பணியிடங்கள்... காலி:தரமான மருந்தை கண்டுபிடிப்பதில் கேள்விக்குறி

மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையில் பணியிடங்கள்... காலி:தரமான மருந்தை கண்டுபிடிப்பதில் கேள்விக்குறி

ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:58 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:58 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

- நமது நிருபர் -:

தமிழகத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களால், தரமான மருந்துகளைக் கண்டறிவதில் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் 25 மண்டலங்களாக செயல்படுகிறது. இத்துறையில், 25 உதவி இயக்குநர்கள் மற்றும் 14 முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர், 160 மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடம் உள்ளது.

இதில், சீனியர் மருந்துகள் ஆய்வாளர் (சீனியர் டிரக் இன்ஸ்பெக்டர்) அந்தந்த மண்டங்களில் உள்ள மருத்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், மருந்து மூலப்பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், அழகுசாதனப் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

இதேபோன்று, மருந்துகள் ஆய்வாளர்கள், மருந்துகள் மொத்தம் மற்றும் சில்லரை விற்பனை நிலையங்கள், அரசு, தனியாளர் மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்படும் மருந்துகளை ஆய்வு செய்து, மாதிரி எடுத்து ஆய்வாகங்களுக்கு அனுப்பி பரிசோதனை செய்து வருகின்றனர்.

திருச்சி மண்டலத்தில் இருந்து விழுப்புரம், கடலுார், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களை ஒன்றிணைத்து, கடந்த 2021ம் ஆண்டு விழுப்புரம் மண்டலம் அறிவிக்கப்பட்டது.

விழுப்புரம் மண்டலத்தில் கடலுார் சிப்காட்டில் மருந்து மற்றும் மருந்து மூலப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

விழுப்புரம் மண்டலத்திற்கு ஒரு முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடம் மற்றும் விழுப்புரம் சரகத்தில் விழுப்புரம், திண்டிவனத்தில் தலா ஒரு மருந்துகள் ஆய்வாளர், கடலுார் சரகத்தில் கடலுாரில் 2 மற்றும் சிதம்பரம், விருத்தாசலத்தில் தலா ஒன்றும், கள்ளக்குறிச்சியில் ஒன்று என மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதில், மண்டல முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடம் கடந்த ஓராண்டாக காலியாக உள்ளது. அவர் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளை, மருந்துகள் ஆய்வாளர் மேற்கொள்கின்றனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒரு மருந்துகள் ஆய்வாளர் கட்டுப்பாட்டில் 800 முதல் 900 மருந்து கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கடைகளில் தொடர் சோதனையில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள், கூடுதலாக முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியையும் மேற்கொள்ளும்போது, அன்றாட பணியில் சுணக்கம் ஏற்படுகிறது. இதனால், மக்களுக்கு தரமான மருந்துகள் கிடைப்பது கேள்விக்குறியாகி, போலி மருந்துகள் வரத்து அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'தமிழகத்தில் தற்போது 14 முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடத்தில் விழுப்புரத்தில் ஒரு பணியிடமும், 25 மண்டலங்களில் ஒரு உதவி இயக்குநர் பணியிடமும், 160 மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடங்களில் 9 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது.

மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையில் முதுநிலை ஆய்வாளர் பணியிடம் தான் மிக முக்கிய பணியாக உள்ளது. எனவே, இப்பணியிடத்தை கூடுதலாக்க வேண்டும்' என்றார்.

தமிழக எல்லையில் விதிமீறல்


புதுச்சேரியில் 70க்கும் மேற்பட்ட மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்குகிறது. இதில் சில நிறுவனங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழக எல்லையில் விதிமுறை மீறி குடோன்களை வைத்துள்ளனர். சில தினங்களுக்கு முன் புதுச்சேரி மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின், தமிழக எல்லையில் செயல்பட்ட போலி மருந்து குடோனிற்கு அம்மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையினர் சீல் வைத்தனர். தமிழக எல்லையில் விதிமுறை மீறும் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களை கண்டறிந்து தடை செய்ய சீனியர் மருந்துகள் ஆய்வாளர் பணியிடத்தை நிரப்ப வேண்டும்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us