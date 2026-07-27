﻿ கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் நாய்களுக்கு தடுப்பூசி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:53 AM
கோட்டக்குப்பம்: கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நடந்த வெறி நாய் தடுப்பூசி முகாமில், 86 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.
முகாமை கோட்டக்குப்பம் நகராட்சி கமிஷனர் துர்கா துவக்கி வைத்தார். நகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் நாய் பிடிப்பு பணியாளர்கள், விலங்குகள் நல வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி, தெரு நாய்களைப் பிடித்து, கால்நடை மருத்துவக் குழுவின் மூலம் வெறிநாய் தடுப்பூசி செலுத்தினர்.
பின், அனைத்து நாய்களும் பிடிக்கப்பட்ட அதே பகுதிகளில் மீண்டும் விடுவிக்கப்பட்டன.
செல்லப்பிராணி வளர்ப்போரிடம் வெறிநாய் தடுப்பூசியின் அவசியம், தடுப்பூசியை காலமுறைப்படி செலுத்துவதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் விலங்குகள் நலன் தொடர்பான விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினர். முகாமில் 86 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.
முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் கிருஷ்ணவேல், களப் பணி உதவியாளார் விஜயகுமார், இழுவை ஓட்டுநர் சங்கர், ஒப்பந்த மோலளர் பிரசன்னா செய்திருந்தனர்.