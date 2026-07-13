/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வீரன் அழகுமுத்துகோன் பிறந்த நாள் விழா
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:52 AM
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செஞ்சி: செஞ்சியில் யாதவர் சங்கம் சார்பில் வீரன் அழகுமுத்துகோன் பிறந்த நாள் விழா நடந்தது.
ஸ்ரீரங்கபூபதி கல்லுாரி தாளாளர் ரங்கபூபதி தலைமை தாங்கி வீரன் அழகுமுத்துகோன் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினார்.
மாஜி கவுன்சிலர் நெடுஞ்செழியன், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் கண்ணன் முன்னிலை வகித்தனர். நிர்வாகிகள் பூங்காவனம், முனுசாமி, வெங்கடேசன், வடிவேல், சீனுவாசன், முனியப்பன், பூபாலன், ராஜா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.