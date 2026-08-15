/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வாகன தணிக்கை எஸ்.பி., திடீர் ஆய்வு
ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM
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விக்கிரவாண்டி: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு விக்கிரவாண்டி உட்கோட்ட காவல் எல்லைகளில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு நடந்த வாகன தணிக்கை பணியை எஸ்.பி., ஆய்வு செய்தார்.
இன்று நடைபெறம் சுதந்திர தினத்தையொட்டி, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு விக்கிரவாண்டி துணை உட்கோட்ட எல்லைகளான டோல்கேட், கோலியனுார் கூட் ரோட்டில் டி.எஸ்.பி., சரவண குமார் தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி., மதிவாணன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
ஆய்வின் போது, அப்போது, அனைத்து வாகனங்களையும்பலத்த சோதனைக்கு பிறகு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.
இன்ஸ்பெக்டர்கள் சத்தியசீலன் ருக்மாங்கதன் மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் , போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.