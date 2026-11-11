விடுமுறை முடிந்து சென்னை நோக்கி வாகனங்கள் அணிவகுப்பு
விடுமுறை முடிந்து சென்னை நோக்கி வாகனங்கள் அணிவகுப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 10, 2026 11:17 AM
விக்கிரவாண்டி: தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறைக்கு தென் மாவட்டங்களுக்கு சென்ற வாகனங்கள் சென்னை நோக்கி சென்றன.
கடந்த 7ம் தேதி முதல் நேற்று 9ம் தேதி வரை 3 நாட்கள் தீபாவளி விடுமுறை விடப்பட்டது. சென்னையிலிருந்து ஏராளமான பயணிகள் தங்களது கார், பஸ், வேன்கள் மூலம் ஒரு லட்சத்து 17 ஆயிரம் வாகனங்களில் தென் மாவட்டங்களை நோக்கிச் சென்றனர்.
நேற்று விடுமுறை முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, வாகனங்கள் அனைத்தும் சென்னை நோக்கிச் சென்றன.
இதனால், விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி டோல் கேட்டில் திருச்சி - சென்னை நோக்கி வாகனங்கள் நெரிசலின்றி செல்ல கூடுதலாக 2 லேன்கள் திறந்து மொத்தம் 8 லேன்கள் மூலம் வாகனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
விக்கிரவாண்டி, பாப்பனப்பட்டு அருகேயும், வடக்கு பைபாஸ் முனையில் மேம்பால பணி நடைபெறுவதால் தெற்கு பைபாஸ் முனையிலிருந்து டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் வரை சர்வீஸ் சாலையைக் கடக்க முடியாமல் 2 கி.மீ., துாரம் வாகனங்கள் அணிவகுத்து மெதுவாக சென்றன.
நேற்று முன்தினம் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து பயணிகள் திட்டமிட்டு திரும்பியதால் சாலைகளில் நெரிசலின்றி காணப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் சென்னை நோக்கி 19 ஆயிரம் வாகனங்களும், நேற்று மாலை 5:00 மணி வரை 24 ஆயிரத்து 120 வாகனங்களும் இரவு 7:00 மணி வரை 29 ஆயிரத்து 454 வாகனங்களும் டோல்கேட்டைக் கடந்தன.
மேலும் இரவில் கூடுதலாக வாகனங்கள் செல்லும் என்பதால் டி.எஸ்.பி., சரவணகுமார் தலைமையில் விக்கிரவாண்டி இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
எஸ்.பி., ஆய்வு
இரவு 7:00 மணி அளவில் விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி., மதிவாணன் டோல்கேட்டில் வாகன போக்குவரத்து குறித்து ஆய்வு செய்தார். அப்போது வாகன போக்குவரத்து சீரமைப்பு குறித்து ஆலோசனை வழங்கினார். மேலும், இரவு நேரத்தில் விபத்தின்றி வாகனங்கள் செல்ல போக்குவரத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.