விழுப்புரத்தில் கொள்ளையடித்த முகமூடி கொள்ளை கும்பலின் வீடியோவால் பரபரப்பு
விழுப்புரத்தில் கொள்ளையடித்த முகமூடி கொள்ளை கும்பலின் வீடியோவால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 13, 2026 09:16 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் வீட்டில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தவர்களின் கழுத்தில் கத்தி வைத்து நகை மற்றும் பணத்தை கொள்ளையடித்த கும்பல் தொடர்பான கண்காணிப்பு கேமரா பதிவு வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் ஆசிரியர் நகரைச் சேர்ந்தவர் ஜானி, 49; இவர் தனது மனைவி ஹேமா, 44; மற்றும் மகன்கள் சதீஷ், பாபு ஆகியோர் நேற்று (நவ.,12) இரவு துாங்கிக்கொண்டிருந்தனர்.
நள்ளிரவு 1:30 மணியளவில் வீட்டின் கதவை உடைத்துக்கொண்டு கத்தி, அருவா உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களுடன் 4 கொள்ளையர்கள் உள்ளே புகுந்து ஜானி, ஹேமா கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி 16 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் 1.16 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அப்பகுதி கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், ஜானி வீட்டில் கொள்ளையடித்த 4 பேர் கொண்ட கும்பலின் கேமரா பதிவுகள் இன்று (நவ.,13) வெளியாகியுள்ளது.
அதில், முகமூடி அணிந்த 4 பேர், உடலை போர்வையால் மூடிக்கொண்டு அப்பகுதியில் உள்ள 5 வீடுகளின் கேட்களை எட்டி, எட்டிப் பார்த்து சென்றது பதிவாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ பதிவு விழுப்புரம் நகர மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.