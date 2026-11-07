அரசு டவுன் பஸ் இயக்க கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்
அரசு டவுன் பஸ் இயக்க கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:55 PM
அவலுார்பேட்டை: கன்னலத்தில், வளத்தி–செஞ்சி சாலையில் அரசு டவுன் பஸ் இயக்க கோரி கிராம மறியல் செய்தனர்.
செஞ்சியிலிருந்து சிங்கவரம், மேலச்சேரி, தாதிகுளம், மேல்மண்ணுார், துறிஞ்சிப்பூண்டி, கன்னலம் வழியாக பெருவளூருக்கு, 8, ம் எண் டவுன் பஸ் இயக்கப்படுகிறது.
இந்த பஸ், காலை 7:00 மணிக்கு செஞ்சிக்கு செல்கிறது. மாலை 6:00 மணிக்கு செஞ்சியிலிருந்து பெருவளூருக்கு வருகிறது. டவுன் பஸ் வசதி இருந்தும் முறையாக வராத நிலையில் கிராம மக்கள், பள்ளி மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதனால் தினசரி கிராமங்கள் வழியாக 6 முறை பஸ் இயக்கிட வலியுறுத்த கோரி கன்னலம் கிராமத்தில் வளத்தி–செஞ்சி சாலையில் கிராம மக்கள் நேற்று காலை, 11: 30, மணிக்கு மறியல் செய்தனர். வளத்தி போலீசார் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி மறியலை கை விட செய்து கிராம மக்களை கலைந்து போக செய்தனர்.