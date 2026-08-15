விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் மாற்றம்
விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் மாற்றம்
ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த 27 பேருக்கு கட்சியில், புதிதாக பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திருப்பதி பாலாஜி, வானுார் விஸ்வநாதன் ஆகியோர், மாநில ஜெ., பேரவை துணை செயலாளராகவும், அற்பிசம்பாளையம் வெங்கடேசன் எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற துணைத் தலைவராகவும், கோலியனுார் ராமச்சந்திரன் துணை செயலாளராகவும், விழுப்புரம் ஜெகன் பாண்டியன் எம்.ஜி.ஆர்., இளைஞரணி துணை செயலாளராகவும், சாலாமேடு ஜெயபிரகாஷ் வழக்கறிஞர் பிரிவு துணை செயலாளராகவும், விழுப்புரம் மோகன் அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர் அணி இணை செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேபோல், விழுப்புரம் மாவட்ட எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற இணை செயலாளர் அன்பழகன், பேரவை இணை செயலாளர்கள் ராமு, தனஞ்செழியன், எம்.ஜி.ஆர்., இளைஞரணி தலைவர் முத்துவேல், துணை செயலாளர் காளிதாசன், மகளிரணி செயலாளர் கற்பகம், இணை செயலாளர் பாக்கியலட்சுமி, துணை செயலாளர் பொன்னி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்ட மாணரணி செயலாளர் அருனேஷ், அண்ணா தொழிற்சங்க துணை செயலாளர் மணிகண்டன், விவசாய பிரிவு செயலாளர் கண்டமானடி ரவிச்சந்திரன், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு துணைத் தலைவர் முத்துக்குமரன், இணை செயலாளர்கள் பாலமுருகன், பாரதி, செஞ்சி தொகுதி வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் சூர்யபிரகாஷ், விக்கிரவாண்டி வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் கஜேந்திரன், தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மண்டத் தலைவர் சுரேஷ், இணை செயலாளர் தினேஷ்குமார் ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.