மாற்று வழிபாதை இல்லாததால் விழுப்புரத்தில் கடும் நெரிசல்
மாற்று வழிபாதை இல்லாததால் விழுப்புரத்தில் கடும் நெரிசல்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:06 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 05:08 PM ADDED : நவ 07, 2026 05:06 PM
விழுப்புரம்: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, விழுப்புரம் நகரில் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்ததால் போலீசார் சீரமைக்க வழியின்றி திணறினர்.
விழுப்புரம் நகர பகுதிகளில் புதுச்சேரி, சென்னை, திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வாகன போக்குவரத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நகர பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் கடந்த இரு தினங்களாக அணிவகுத்து செல்கின்றன.
தீபாவளி நெருங்கியதையொட்டி நேற்று விழுப்புரம் – புதுச்சேரி, திருச்சி, சென்னை நெடுஞ்சாலைகளில் காலை 9:00 மணியில் இருந்து வாகனங்கள் படையெடுக்க துவங்கின.
நகரில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணிகளில் டிராபிக் போலீசார், 20க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டனர். இந்த போலீசாரால் கூட, நெரிசலை சீரமைக்க முடியவில்லை. இந்த நெரிசலுக்கு,
முக்கிய காரணம் விழுப்புரம் நகரில் மாற்று வழிபாதை இல்லாததாகும்.
புதுச்சேரி சாலையில் வரும் வாகனங்களுக்கு மாற்றுவழி பாதை கீழ்பெரும்பாக்கத்தை தவிர்த்து வேறுபாதையில்லை. கீழ்பெரும்பாக்கம் சாலை குறுகிய அளவில் இருப்பதால் பெரும்பாலான வாகனங்கள் அவ்வழியே செல்வதில்லை. இதனால் பெரும்பாலும் புதுச்சேரி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்,
தொடர்வது வழக்கமாக உள்ளது.
அதே போலவே திருச்சி, சென்னை நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வாகனங்களுக்கு மாற்றுவழி பாதையில்லாததால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இனியாவது பண்டிகை காலங்களில் விழுப்புரம் நகரில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நெரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டுமானால், மாற்று வழிபாதையை போலீசார் அல்லது அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு ஏற்பாடு செய்வதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்.