மாநில அளவிலான கேரம் போட்டி விழுப்புரம் மாணவிகள் தங்கம்
மாநில அளவிலான கேரம் போட்டி விழுப்புரம் மாணவிகள் தங்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
விழுப்புரம்: திருச்சியில் நடந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கான, மாநில அளவில் முதல்வர் கோப்பைக்கான கேரம் போட்டியில், விழுப்புரம் மாணவிகள் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தனர்.
திருச்சியில் கடந்த 21ம் தேதி துவங்கி, இரண்டு நாட்கள், மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்தது. இதில், பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாநில கேரம் போட்டியில், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட 38 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் 200 பேர் பங்கேற்றனர்.
இப்போட்டியின் நிறைவாக, பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு போட்டியில், விழுப்புரம் மாவட்ட அணியின் சார்பில் பங்கேற்ற விழுப்புரம் சேக்ரட் ஹார்ட் கான்வென்ட் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி சலேத்ப்ரீத்தி, ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி சாதனா ஆகியோர், தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தனர்.
இவர்களுக்கு, தலா 75 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம், 1.50 லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகை மற்றும் கோப்பை வழங்கப்பட்டது.
இதே போல், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில், அதே பள்ளி மாணவி சலேத்பிரீத்தி, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று, 75 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு பெற்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கும், மாவட்ட கேரம் சங்கத்திற்கும், பள்ளிக்கும் பெருமை சேர்த்த மாணவிகள், கேரம் பயிற்சியாளர் கோபிகிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.