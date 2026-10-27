விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் நான்கு வழிச்சாலை 55 கி.மீ., நான்காம் கட்ட பணி 88 சதவீதம் நிறைவு: வரும் டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு திறக்க நடவடிக்கை
விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் நான்கு வழிச்சாலை 55 கி.மீ., நான்காம் கட்ட பணி 88 சதவீதம் நிறைவு: வரும் டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு திறக்க நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 08, 2026 09:31 AM
ADDED : அக் 03, 2026 06:07 PM
UPDATED : அக் 08, 2026 09:31 AM ADDED : அக் 03, 2026 06:07 PM
-நமது நிருபர்-
விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் நான்கு வழிச்சாலையில் சட்டநாதபுரத்தில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படும் நான்காம் கட்டப் பணி 88 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதால் வரும் டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்கப்படும் என நகாய் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலை 179.8 கி.மீ., துாரத்திற்கு நான்குவழிச் சாலையாக அமைக்க மத்திய அரசு 6,431 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. தொடர்ந்து, நகாய் மூலம் நான்கு கட்டங்களாக பிரித்து இதற்கான பணி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. கடந்த 2021ம் ஆண்டு துவங்கிய இப்பணியானது, விழுப்புரம் ஜானகிபுரத்தில் இருந்து சட்டநாதபுரம் வரை 123.8 கி.மீ., துாரத்திற்கு 3 கட்ட பணிகள் முடிந்தது. இதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு ஜானகிபுரத்தில் இருந்து சட்டநாதபுரம் அருகே தென்னலகுடி வரை சாலை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
நான்காம் கட்டப் பணியாக சட்டநாதபுரம் தென்னலகுடியில் இருந்து நாகப்பட்டினம் '0' பாயிண்ட் வரை 55 கி.மீ., துாரத்திற்கு மேற்கொள்ள நகாய் திட்டமிட்டது. இந்த 55 கி.மீ., துாரத்தில் திருக்கடையூர், காளியப்பநல்லுார், காரைக்கால், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட 7 இடங்களில் மேம்பாலங்கள், உப்பனாறு, நந்தலாறு, வெட்டாறு உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் ஆற்றை கடக்கும் வகையில் பெரிய பாலங்கள், 5 இடங்களில் அண்டர்பாஸ் பாலங்கள், 235 இடங்களில் கல்வெர்ட் மற்றும் மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் பகுதிகளில் தலா ஒரு ரயில்வே மேம்பாலங்கள் அமைக்க திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது.
இப்பணியை கடந்த 2021ம் ஆண்டு குஜராத்தைச் சேர்ந்த வெல்ஸ்பன் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் 1900 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் துவக்கியது. பணிகள் துவங்கி ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் முழுமை பெறவில்லை. வரும் டிசம்பர் இறுதிக்குள் பணியை முடிக்க நகாய் ஒப்பந்தம் வழங்கியுள்ளது.
இதனால், சாலைப் பணி தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில், காரைக்கால் ரயில்வே மேம்பாலம் மற்றும் நாகப்பட்டினம் அருகே தெத்தி மேம்பாலம் பணியை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து பாலம் பணிகளும் நிறைவடைந்து விட்டது.
காரைக்கால் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் பவுஸ்டிங் கர்டர் மற்றும் இருபுறங்களிலும் இணைப்பு சாலை பணிகள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இங்கு, பாலம் பணி 70 சதவீதம் முடிவடைந்துவிட்டது. இதேபோன்று, தரங்கம்பாடியில் எதிர்காலத்தில் ரயில்வே தண்டாவளம் அமைக்கும் திட்டம் இருக்கிறது. இதனால், பொறையார் பகுதியில் ஆறு மற்றும் ரயில்வே பவுஸ்டிங் கர்டர் போடப்பட்டு 170 மீட்டர் துாரத்திற்கு ஒரே மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சாலையில் பாலம் இணைப்பு பகுதி கரைகளில் அடுக்கி பலப்படுத்த கருங்கல் கிடைக்கவில்லை. இதனால், கரூர் உள்ளிட்ட 400 கி.மீ., துாரத்தில் இந்து கருங்கல் ஏற்றி வந்து கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மொத்த பணிகளில் 88 சதவீதம் முடிவடைந்துள்ளது. இச்சாலையில் பாலங்களில் இணைப்பு சாலை பணிகள் முடிந்த பகுதிகளில் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இது குறித்து நகாய் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'டெல்டா பகுதிகளில் சாலைப் பணிக்காக நிலம் கையகப்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. மேலும், சாலைக்கு பயன்படுத்தப்படும் மணல் போன்ற மண் மற்றும் கிராவல் மண் டெல்டா பகுதிகளில் கிடைக்கவில்லை.
பத்து இடங்களில் மண் பரிசோதனை செய்தால் இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே தகுதியான மண் கிடைக்கிறது. இதனால், சட்டநாதபுரத்தில் இருந்து நாகப்பட்டினம் வரை சாலை பணியை விரைந்து முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
தற்போது தஞ்சாவூர் மற்றும் கடலுார் பகுதிகளில் இருந்து தனியாரிடம் இருந்து மண் வாங்கி வந்து சாலை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுமட்டுமின்றி, நெய்வேலி சுரங்கத்தில் இருந்தும் மண் எடுத்துவந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்பணிகள் வரும் டிசம்பர் மாதம் நிறைவடைந்து வாகன பயன்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்கப்படும்' என்றார்.