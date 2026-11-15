விழுப்புரம் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றில் முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டெடுப்பு
விழுப்புரம் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றில் முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டெடுப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 10:59 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:28 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அடுத்த பூவரசங்குப்பம் எஸ்.மேட்டுப்பாளையம் பகுதி தென்பெண்ணை ஆற்றில், பழங்கால முதுமக்கள் தாழிகள் மற்றும் கருப்பு சிவப்பு மண்பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கூறியதாவது:
மேட்டுப்பாளையம் தென்பெண்ணை ஆற்றுப் பகுதியில் ஆய்வு செய்தபோது, முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மேற்பரப்பு ஆய்வு செய்ததில், கருப்பு, சிவப்பு மண்பாண்டங்கள் கண்டறியப்பட்டது.
சிறிய மண்பாண்டம் அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உட்புறம் கருப்பு நிறத்திலும், வெளிப்பகுதி கருப்பு, சிவப்பு நிறங்களிலும் காணப்படுகிறது. விளிம்பு மிகவும் மெல்லியதாகவும், கலைநயத்துடனும் அமைந்துள்ளது. மூடியுடன் இருக்கிறது.
பழங்காலங்களில், ஈமச்சடங்கின்போது இறந்தவர்களை இதில் வைத்துப் புதைக்கப்பட்டனர். இதற்குச் சான்றாக தாழிகளில் எலும்புகளும் காணப்படுகின்றன.
இது 2300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாகும். கடந்த 2019ம் ஆண்டில் இதே பகுதியில் குறியீடுகளுடன் கூடிய பானை ஓடுகள் கண்டறியப்பட்டன.
இப்பகுதியில் அகழாய்வு செய்ய வேண்டும். இதனை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க, தொல்லியல் துறைக்குக் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.
ஏற்கனவே, கடந்த 2020ல் தொல்லியல் துறையினர் இங்கு ஆய்வு செய்வதாக தெரிவித்தனர். ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இங்குள்ள தொல்லியல் தடயங்கள், அழிவின் விளிம்பிலிருந்து பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செங்குட்டுவன்கூறினார்.
தமிழழகன், பிரகாஷ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.