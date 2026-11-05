விழுப்புரம் – புதுச்சேரி சாலையில் விவசாயிகள் மறியலால் பரபரப்பு
விழுப்புரம் – புதுச்சேரி சாலையில் விவசாயிகள் மறியலால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:18 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ஒழுங்கு முறை வேளாண் விற்பனை கமிட்டியில் வேளாண் விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்யாததை கண்டித்து விவசாயிகள் புதுச்சேரி நெடுஞ்சாலையில் மறியல் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழகத்தில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தை (இ–நாம் 2.0) திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்திற்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதோடு மட்டுமின்றி, விவசாய விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்யாமல் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதனால், கடந்த 20 தினங்களுக்கும் மேலாக விழுப்புரம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விவசாய விளை பொருட்கள் ஏதும் கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை.
இதனால் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடமும் செயல்படவில்லை. விவசாயிகள் தாங்கள் அறுவடை செய்யும் விளை பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் பெரிதும் பாதித்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களும் வேலையின்றி, அவர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதித்துள்ளது.
இதற்காக வியாபாரிகளிடம், ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூட அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், இந்த பிரச்னைக்கு உடனே தீர்வு காண கோரியும், விவசாய விளை பொருட்களை தடையின்றி கொள்முதல் செய்ய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதற்காக அவர்கள் கலெக்டர் மற்றும் வேளாண் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட தொழிலாளர்கள் இணைந்து நேற்று காலை 10:00மணிக்கு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கு, ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு மாநில தலைவர் மாரிமுத்து தலைமை தாங்கினார்.
விவசாய சங்க மாவட்ட தலைவர் கலிவரதன் பங்கேற்று, கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி பேசினார். இதில், விவசாயிகள், கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் முருகையன், செல்லத்துரை, சிவக்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து, இவர்கள் அனைவரும் 10:30 மணிக்கு, விழுப்புரம் – புதுச்சேரி சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர். தகவலறிந்த விழுப்புரம் டி.எஸ்.பி., சோமசுந்தரம் தலைமையில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மறியல் செய்த விவசாயிகள், தொழிலாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, இது பற்றி வேளாண் அதிகாரிகளிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். இதை ஏற்று கொண்ட அவர்கள், 10:45 மணிக்கு மறியலை கைவிட்டு கலைந்தனர். இதனால் புதுச்சேரி சாலையில் 15 நிமிடங்கள் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.