விழுப்புரம் பள்ளி மாணவர்கள் மாநில சிலம்பம் போட்டியில் வெற்றி
விழுப்புரம் பள்ளி மாணவர்கள் மாநில சிலம்பம் போட்டியில் வெற்றி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:44 AM
விழுப்புரம்: சென்னையில் நடந்த மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் விழுப்புரம் செயின்ட் பால்ஸ் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி மாணவ, மாணவியர் வெற்றி பெற்றனர்.
சென்னை, மான்ட்போர்ட் மெட்ரிக்குலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாநில அளவிலான சிலம்பம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கடந்த 12ம் தேதி நடந்தது. இதில், பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர்.
போட்டியில், விழுப்புரம் கே.கே., நகர் செயின்ட் பால்ஸ் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர்கள் 10 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் பங்கேற்றனர்.
போட்டியில், 5ம் வகுப்பு மாணவர் ஜீவபிரசாத் முதலிடமும், மாணவி யோஷினி 2வது இடமும் பிடித்தனர். மேலும், 6ம் வகுப்பு மாணவர் ருத்வின் நிகேஷ் முதலிடமும், 3ம் வகுப்பு மாணவி கிருபாஷினி 2வது இடமும், 2ம் வகுப்பு மாணவி ரேணு அன்விகா முதலிடத்தையும் பிடித்து வென்றனர்.
மாநில சிலம்பம் போட்டியில் வென்று கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ் பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவ, மாணவியர்களை, தாளாளர் ஜெகன், தலைமை ஆசிரியர் ரெஜினா, பள்ளி ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.