தொழில் நெறி வழிகாட்டுதல் பயிற்சி முகாம்

UPDATED : அக் 31, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
விழுப்புரம்: திருநாவலுார் ஜோசப் கலை அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் கமலா கல்வியில் கல்லுாரியில் மாணவர்களுக்கான தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் பயிற்சி நடைபெற்றது.
சிறப்பு விருந்தினராக முன்னாள் படைவீரர் நலத்துறை அலுவலர் ஆள்வார், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அலுவலர் செங்கதிர், வேலை வாய்ப்பு அலுவலர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை வழங்கினர்.
ராணுவத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் அக்னிவீர் திட்டம் குறித்தும், அரசுத் துறைகளில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள் குறித்தும் விளக்கினர்.
குறிப்பாக, டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 1, குரூப் 2 ,குரூப் 4 போன்ற தேர்வுகள் மற்றும் மத்திய அரசு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகள் குறித்தும் விளக்கினர்.
கல்லுாரி செயலாளர் பிரபாகர் ஜெயராஜ், தாளாளர் கமலா ஜோசப், கல்லுாரி முதல்வர் ஏஞ்சல் ஜாஸ்மின் ஷெர்லி, டீன் கதிர்வேல், கமலா கல்வியியல் கல்லுாரி முதல்வர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.