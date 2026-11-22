வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல் பணி: தி.மு.க.,வினருக்கு மஸ்தான் அறிவுறுத்தல்
வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல் பணி: தி.மு.க.,வினருக்கு மஸ்தான் அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 21, 2026 02:17 AM
செஞ்சி: விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க.,வினர் வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல் பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என மாவட்ட செயலாளர் மஸ்தான் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை:
விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட செஞ்சி, மயிலம், திண்டிவனம் ஆகிய சட்டசபை தொகுதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து இன்று 21, நாளை 22ம் தேதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் தொடர்பான சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த முகாம்களில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட ஒன்றிய, நகர, பேரூர், கிளை மற்றும் வார்டு செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள், செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், சார்பு அணி நிர்வாகிகள் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி நிலை முகவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்குதல், பெயர் மற்றும் இதர விவரங்களில் திருத்தம் செய்தல், முகவரி மாற்றம், ஆதார் எண் இணைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துாளர்.