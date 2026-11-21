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ADDED : நவ 20, 2026 08:42 PM
விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் இன்று, நாளை வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு;
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள, 7 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட, 2167 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் இன்று, 21; நாளை 22; மற்றும், 29 ம் தேதிகளில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இதில், 18 வயது பூர்த்தியடைந்த தகுதியான வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கவும், பட்டியலில் திருத்தம் உள்ளிட்ட தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை முகாமில் தகுந்த படிவங்களை பெற்று, பூர்த்திசெய்து ஓட்டுச்சாவடி நிலைய அலுவலர்களிடம் அளிக்கலாம்.
மேலும், வாக்காளர்கள் இந்திய தேர்தல் ஆணைய இணையதளம் (https://voters.eci.gov.in/) மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.