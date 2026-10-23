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வீட்டின் சுவர் இடிந்து சேதம் : அமைச்சர் நிவாரண உதவி
வீட்டின் சுவர் இடிந்து சேதம் : அமைச்சர் நிவாரண உதவி
ADDED : அக் 22, 2026 03:53 AM
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திண்டிவனம்: மழையால் சுவர் இடிந்து விழுந்ததால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு, அமைச்சர் நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார்.
திண்டிவனம் அருகே மங்கலம் கிராமத்தில் தொடர் மழையால் சுப்ரமணி என்பவரின் வீட்டு சுவர் இடிந்துவிழுந்தது. இதை தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் காலை சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறி ரூ.5 ஆயிரம் மற்றும் அரிசி,வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார். இதில் டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், திண்டிவனம் தாசில்தார் ஞானசவுந்தரி உள்ளிட்டவர்கள் உடனிருந்தனர்.