வீடூர் அணைக்கு நீர் வரத்து துவங்கியது

ADDED : அக் 25, 2026 05:26 PM
விக்கிரவாண்டி: தொடர் மழையால் வீடூர் அணைக்கு நீர்வரத்து துவங்கியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அடுத்த வீடூர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 32 அடி (605 மில்லியன் கன அடி). அணைக்கு நீர் வரத்து இல்லாததால், அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று (அக்.,24) காலை 6:00 மணி வரை 14 .450அடி (36.176 மில்லியன் கன அடி) தண்ணீர் இருப்பு இருந்தது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால், அணைக்கு நீர்வரத்து துவங்கியது
இன்று (அக்.,25) காலைஅணைக்கு நீர் வரத்து வினாடிக்கு 13 கனஅடி தண்ணீர் மட்டுமே வரத்துவங்கிய நிலையில், மதியம் 12:00 மணியளவில் வினாடிக்கு 107 கனஅடியாக உயர்ந்தது. இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் 14.900 அடியாக (39.632 மில்லியன் கன அடி) உயர்ந்தது.
அணைக்கு நீர்வரத்து துவங்கியதால் அணை பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.