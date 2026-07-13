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﻿ நீர் நிலைகள் புனரமைப்புகுழு ஆலோசனை கூட்டம்

﻿ நீர் நிலைகள் புனரமைப்புகுழு ஆலோசனை கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:32 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:32 AM

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திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில், நீர் நிலைகள் புனரமைப்புகுழு கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.

கூட்டத்தில் திண்டிவனத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

கூட்டத்தில் திண்டிவனம் நீர்நிலை புனரைமைப்பு குழு தலைவராக சத்தியவேந்தன், செயலளராக அருள்முருகன், துணைச் செயலாளராக ராஜேஷ், ஏழுமலை, பொருளாளராக ஆனந்த், கவுரவ தலைவர்களாக முருகன், சிவக்குமார், மலர்சேகர், சிவக்குமார், சார்லஸ் ஒழுங்கிணைப்பாளர்களாக பூபால், விக்னேஷ், ஆனந்த் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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