/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பின் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ADDED : ஆக 02, 2026 03:25 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பு சார்பில்,விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
ஊர்வலத்தை சம்பத் எம்.எல்.ஏ., துவக்கி வைத்தார். முன்னாள் பா.ஜ., நிர்வாகிகள் முரளி ரகுராமன், ராஜேந்திரன், விஜயன், குபேரன், சிலம்பரசன், முருகன், கிருஷ்ணதாஸ், ஓய்வு பெற்ற சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஜெயச்சந்திரன், ராபர்ட் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற போலீசார், பெண்கள், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்..
ஊர்வலம், விழுப்புரம் சிக்னல் சந்திப்பில் துவங்கி, திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நிறைவடைந்தது.
ஊர்வலத்தில், போதை இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வு பதாகைகளுடன் சென்றனர்.