/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஆதிபராசக்தி இயக்க தலைவருக்கு வரவேற்பு
ADDED : நவ 10, 2026 06:27 PM
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விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டியில், ஆதிபராசக்தி ஆன்மிக இயக்க துணைத் தலைவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மேல்மருவத்துார் ஆதிபராசக்தி ஆன்மிக இயக்க துணைத் தலைவர் செந்தில்குமார் அவர்கள், ஈரோட்டில் இன்று 11ம் தேதி நடக்கும் சக்தி பீடம் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்க உள்ளார். இதற்காக, மேல்மருவத்துாரிலிருந்து இன்று (நவ.,10) புறப்பட்டு, ஈரோடு சென்ற அவருக்கு, வழியில் விக்கிரவாண்டி டோல்கேட் பகுதியில், விழுப்புரம் மாவட்ட ஆதிபராசக்தி ஆன்மிக இயக்கத்தினர் வரவேற்பு அளித்தனர்.
மாவட்ட தலைவர் மோகனகிருஷ்ணன் தலைமையில், நிர்வாகிகள் மணிவாசகம், அருள்ஜோதி, சுகுமார், ஸ்ரீகுமார், கலைச்செல்வி, பார்த்தசாரதி, மணிகண்டன், பூபாலசந்திரன், குமார், கோகுலகிருஷ்ணன் மற்றும் செவ்வாடை பக்தர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர்.