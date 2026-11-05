அரசுக்கெதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் இ.கம்யூ., நிலைப்பாடு என்ன: வீரபாண்டியன்
அரசுக்கெதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் இ.கம்யூ., நிலைப்பாடு என்ன: வீரபாண்டியன்
ADDED : நவ 04, 2026 12:47 PM
விழுப்புரம்: ‘‘த.வெ.க., அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டால், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்து, அந்த நேரத்தில் முடிவெடுக்கப்படும்,’’ என, இ.கம்யூ., தமிழக செயலர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
விழுப்புரத்தில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த முதல்வர் விஜய் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தைகள் காணாமல் போகும் சம்பவங்கள் தொடராமல் தடுக்க, காவல் துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் முதல்வர் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனரின், ஜனநாயக விரோத போக்கை தமிழக முதல்வர் கண்டிக்க முன்வராதது ஏற்புடையதல்ல.
சென்னை, பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட முடியாது; கட்டவும் கூடாது. மீனவ மக்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி விட்டால், கடல் தன் சிறப்பை இழக்கும். தமிழக அரசு பட்டினப்பாக்கத்தில் பழைய குடியிருப்புகளை இடிக்கும் அரசாணையை திரும்ப பெற வேண்டும்.
உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியான பின், கம்யூ., கட்சிகள் ஒன்று கூடி தன் முடிவை அறிவிக்கும். சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்களுக்கு, தமிழக அரசு காவல் துறை பொறுப்பேற்க வேண்டும். த.வெ.க., அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டால், இந்திய கம்யூ., கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்து, அந்த நேரத்தில் முடிவெடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.