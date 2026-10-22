பைபாஸ் மேம்பாலத்தில் படிக்கட்டு பாதைகள் பயன்பாட்டிற்கு வருவது எப்போது?
பைபாஸ் மேம்பாலத்தில் படிக்கட்டு பாதைகள் பயன்பாட்டிற்கு வருவது எப்போது?
UPDATED : அக் 10, 2026 02:11 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:07 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே பைபாஸ் மேம்பாலத்தில், பாதசாரிகளுக்கான படிக்கட்டுப்பாதைகள் பயன்பாட்டிற்கு வருவது எப்போது என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
விழுப்புரம் அருகே நான்கு வழிச்சாலைகள் இணையும், பைபாஸ் சாலை சந்திப்பான ஜானகிபுரத்தில், மிகப்பெரிய ரவுண்டானா மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், நாகை–புதுச்சேரி மார்க்க மேம்பாலம் பிரிந்து செல்லும் பகுதியில், ரயில் பாதை மேல் பகுதியில் உள்ள மேம்பாலத்தில், பாதசாரிகள் ரயில் பாதையை கடப்பதற்கு பதிலாக, பாலத்தின் மீது ஏறி எதிர்புற சாலைக்கு செல்வதற்காக, மேம்பாலத்தின் இரு புறங்களிலும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மேம்பால கான்கிரீட் படிக்கட்டுகள் கட்டப்பட்டும், முழுமையாக கட்டி முடித்து வழிவிடாமல் அரைகுறையாக விடப்பட்டதால் பயன்பாடின்றி கிடக்கிறது.
கான்கிரீட் படிக்கட்டு தளங்கள் முடித்து பாலத்தின் மீது இணைத்துள்ள நிலையில், பாலத்தின் சைடு தடுப்பு கட்டையில் வழி ஏற்படுத்தாமல் விடப்பட்டுள்ளது.
இதனால், இருபுறத்திலும் உள்ள கான்கிரீட் படிக்கட்டுகளை ஜானகிபுரம், கண்டமானடி, கொளத்துார் சுற்றுப்பகுதி கிராமத்தினர் பயன்படுத்தாமல் வீணாகி கிடக்கிறது.
படிக்கட்டுகளுக்கு பக்கவாட்டு தடுப்பு சுவர்களும் இல்லாமல் மொட்டையாக விட்டுள்ளதால், பொது மக்கள் செல்ல முயன்றாலும், கைப்பிடி இல்லாமல் கீழே விழுந்துவிடும் ஆபத்தான நிலையில் தொடர்கிறது.
மக்கள் ரயில் பாதையை கடந்தும், மேம்பாலத்தை சுற்றியும் செல்வதை தடுக்கும் விதத்தில், கட்டப்பட்ட படிக்கட்டுகள் பயன்படுத்த முடியாததால், நடந்து செல்லும் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள், நீண்ட தொலைவுக்கு பாலத்தை சுற்றி நடந்து செல்வதும் அல்லது ரயில் பாதையை ஆபத்தான முறையில் கடந்து செல்வதும் தொடர்கிறது.
இதனால், மேம்பால படிக்கட்டு பாதை திட்டத்தை முழுமையாக முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர, நகாய் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.