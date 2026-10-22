மாயமான 7 வயது சிறுமி எங்கே? 4 தினங்களாக ‘தொடரும்’ விசாரணை
மாயமான 7 வயது சிறுமி எங்கே? 4 தினங்களாக ‘தொடரும்’ விசாரணை
UPDATED : அக் 15, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:37 PM
செஞ்சி: சிறுமி மாயமான விவகாரத்தில், 4 டி.எஸ்.பி.,க்கள் தலைமையில், 120 போலீசார் நான்காவது நாளாக தேடுதல் பணியை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில் கடந்த, 12 ம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் தூங்கி கொண்டு இருந்த 7 வயது சிறுமி திடீரென காணாமல் போனார். அவரை தேடும் பணியில் விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 4 டி.எஸ்.பிக்கள் மேற்பார்வையில், 5 தனிப்படைகள் அமைத்து 120 போலீசார் களத்தில் இறக்கி தேடி வருகின்றனர். சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள், போன் கால்களை ஆய்வு செய்தனர். டிரோன் கேமராக்கள் மூலம் மலை, காடுகளிலும், ஏரி குளம் குட்டை ஆறுகளில் தீயணைப்பு படையினருடன் இணைந்து தேடுதல் நடத்தினர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு எஸ்.பி. மதிவாணன் டி.எஸ்.,பி.,க்கள் ரமேஷ்ராஜ், ரூபன்குமார், சதீஷ்குமார், காயத்திரி ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதையடுத்து நேற்று தேடுதல் வேட்டை யில் புதிதாக கோட்டகுப்பம் பகுதியை சேர்ந்த மீனவர்கள் களமிறக்கப் பட்டனர். இவர்கள் குளத்தில் வலை போட்டு தேடினர். ஓய்வு பெற்ற தடயவியல் உதவி இயக்குனர் சண்முகம் சிறுமியின் வீட்டில் ஆய்வு நடத்தினர். பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் நடத்தி வரும் தேடுதல் வேட்டையில் நேற்றும் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்பட வில்லை.
இதனிடையே தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான், பா.ஜ., மாநில இளைஞரணி தலைவர் சூர்யா ஆகியோர் சிறுமியின் பெற்றேரை சந்தித்து பேசினர்.