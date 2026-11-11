உழைப்பாளர் நலக்கூடம் முன் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
உழைப்பாளர் நலக்கூடம் முன் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
UPDATED : நவ 10, 2026 11:08 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:05 AM
விழுப்புரம் பழைய பஸ் நிலையத்தில் உழைப்பாளர் நலக்கூடம் முன் வாகனங்களை நிறுத்தி ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
விழுப்புரம் பழைய பஸ் நிலையம் பகுதியில் தினமும் கட்டுமானப் பணிகளுக்குச் செல்லும் தொழிலாளர்கள் ஒன்றுகூடுவர். அங்கிருந்து கட்டுமானப் பணிகளுக்கு தேவைப்படும் தொழிலாளர்களை அழைத்துச் செல்வது வழக்கம். இதற்காக சாலையோரம் நீண்டநேரம் கால்கடுக்க நின்று கொண்டிருப்பர்.
அவர்களை ஒழுங்குபடுத்தி, அமரும் வகையில் தமிழக தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் கட்டுமான தொழிலாளர் நலவாரியம் சார்பில் உழைப்பாளர் நலக்கூடம் கட்டி திறக்கப்பட்டது. கன்டெய்னர் பெட்டி தோற்றத்தில் கண்ணாடி முகப்புடன் உருவாக்கி உள்ளனர். அங்கு, டேபிள் சேர், பேன், அமர்வதற்கு பெஞ்ச், குடிநீர் வசதி, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சாய்தள வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொழிலாளர் நலத்துறை ஊழியர் ஒருவர் காலை 7:00 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை திறந்து வைத்திருப்பார். இந்நிலையில், இந்த கூடம் எதிரில் மினி லோடு வேன்கள் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தி மினி வேன் ஸ்டாண்டாக மாற்றியுள்ளனர்.
இதனால், இக்கூடத்தை பயன்படுத்த முடியாமல் தொழிலாளர்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். எனவே, உழைப்பாளர் நலக்கூடம் முன் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு வாகனங்களை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.