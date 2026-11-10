வதந்திகளுக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா?
வதந்திகளுக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா?
ADDED : நவ 05, 2026 08:03 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கில், சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கி நேற்றுடன், 15 நாள் முடிந்து விட்டது. இதுவரை நடந்த விசாரணையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.
புவனகிரி, நாமக்கல்லில் பொது மக்கள் சிறுமி பார்த்ததாக தெரிவித்தனர். இந்த தகவல்கள் வெளியானதும் பொது மக்களிடம் இது குறித்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
குழந்தை சென்றதாகக் கூறப்படும் இடத்தில் சி.சி.டி.வி., பதிவுகள் இருந்தனவா? அவற்றின் உண்மை தன்மை என்ன? என்ற கேள்விகள் பொதுமக்களிடையே எழுந்தன.
ஆனால் விசாரணை குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை. இதனால் பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.
குறிப்பாக, நாமக்கல்லில் சிறுமியை பார்த்ததாக சொல்லும் பெண், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரால் தான் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அச்சத்தில் இருப்பதாகவும் கூறி உள்ளார்.
இதுகுறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் இதுவரை எந்தவிதமான தெளிவான விளக்கமும் அளிக்காதது பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கும் வதந்திகளுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. தகவல் கொடுப்பவர்களுக்கு பிரச்சனை வரும் என தவறான கருத்து மக்களிடம் பரவி வருகிறது.
எனவே, இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணைகள், புவனகிரி மற்றும் நாமக்கல்லில் கிடைத்த தகவல்கள், சி.சி.டி.வி., ஆய்வு உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., வெளிப்படையான அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.
சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரின் மவுனம் தொடர்ந்தால், சமூக வலைதளங்களில் மேலும் பல தவறான தகவல்கள் பரவுவதற்கு வழிவகுக்கும்.