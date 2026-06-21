பம்பை ஆறு, அய்யங்கோவில் பட்டு அணைக்கட்டு சீரமைக்கப்படுமா? 2500 ஏக்கர் நிலம் பயன்பெற விவசாயிகள் கோரிக்கை
பம்பை ஆறு, அய்யங்கோவில் பட்டு அணைக்கட்டு சீரமைக்கப்படுமா? 2500 ஏக்கர் நிலம் பயன்பெற விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 15, 2026 10:02 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் மாவட்ட விவசாயிகள் பயன்பெறும் பம்பை வாய்க்கால், வாதானூரான் வாய்க்கால் சீரமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பம்பை ஆற்று வாய்க்கால் இயற்கையாகவே மழை நீர் வரும் வாய்க்காலாகவே திகழ்ந்து வருகிறது. இதனாலே கடந்த 1862 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் காரர்கள் ஆட்சி காலத்திலேயே தென்பெண்ணை ஆற்றில் இருந்து திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு கட்டப்பட்டு அதன் வாய்க்கால் வழியாக காங்கேயனுார் அணைக்கட்டில் இணைத்து மழைக் காலங்களில் அப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறி பம்பை ஆற்று வாய்க்காலுடன் இணைகிறது.
பம்பை ஆற்று வாய்க்கால் 51 கிலோ மீட்டர் துாரம் பயணித்து புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள வாதானுாரான் வாய்க்காலில் இணைகிறது. பம்பை ஆற்று வாய்க்கால் மூலம் 26 ஏரிகளும் சுமார் 2500 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் பயன்பெறுகின்றன.
இதோடு மட்டுமல்லாமல் மழை காலங்களில் வருகின்ற நீர் ஏரியில் தேங்குவதால் அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதோடு மட்டுமின்றி குடிநீர் ஆதாரத்தை நீண்ட காலத்திற்கு கொடுத்து உதவுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் அய்யங் கோவில் பட்டில் பம்பை ஆற்று அணைக்கட்டு கடந்த 2024 ஆண்டு முன்னர் புனரமைக்கப்பட்டது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பெஞ்சால் புயல் காரணமாக வாய்க்காலில் ஏற்பட்ட அதிகளவிலான வெள்ளப் பெருக்கு காரணமாக பம்பை ஆற்று அணைக்கட்டில் ஷட்டர்கள் பழுது அடைந்தும் , அணைக்கட்டின் சுவர்கள் விரிசல் அடைந்தும்,வாய்க்காலின் இரு புறங்களில் உள்ள கரைகள் சேதம் அடைந்தன. மேலும் கிளை வாய்க்கால்கள் சேதம் அடைந்து அருகில் உள்ள கிராமங்களிலும் மற்றும் வயல்வெளிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்தது சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. அப்போது மத்திய அரசின் குழு சேதம் அடைந்த இடங்களை பார்வையிட்டு மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பியது.
விழுப்புரம் மாவட்ட பொதுப்பணி துறை அதிகாரிகள் காங்கேயனுார் , திருவாமாத்தூர், அய்யூர் அகரம் அணைக்கட்டுகள், அய்யங்கோவில் பட்டிலுள்ள பம்பை ஆற்று வாய்க்கால் அணைக்கட்டு,வாதானுாரான் வாய்க்கால் ஆகிய இடங்களில் சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைக்க 13 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து மாநில அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த அறிக்கை மீது மாநில அரசு பரிசீலனை செய்து வருகிறது. இதுவரை நிதி ஒதுக்கீடு ஏதும் செய்யவில்லை. தற்பொழுது பம்பை ஆற்று , வாதானுாரான் வாய்க்கால்களில் இருபுற கரைகள் பழுதடைந்தது மட்டுமின்றி வாய்க்கால் முழுவதும் முட்புதர்கள் முளைத்து அடர்ந்து ஆக்கிரமித்துள்ளன.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகமும், பொதுப்பணி துறை அதிகாரிகளும் துரித நடவடிக்கை எடுத்து தமிழக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று மாநில அரசிடமிருந்து நிதியை கேட்டு பெற்று தண்ணீர் வரத்து வாய்க்கால்களையும், இருபுற கரைகளையும் புணரமைத்து சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.