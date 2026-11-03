விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 24 மணி நேரமும் எம்.ஆர்.ஐ.,ஸ்கேன் பிரிவு செயல்படுமா?
விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 24 மணி நேரமும் எம்.ஆர்.ஐ.,ஸ்கேன் பிரிவு செயல்படுமா?
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
தமிழகத்திலேயே 269.4 கி.மீ., தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ள மாவட்டமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் திகழ்கிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை கடந்த 2010ம் ஆண்டு முண்டியம்பாக்கத்தில் துவங்கப்பட்டது.
இம் மருத்துவமனையில் விழுப்புரம், கடலுார் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் இருந்து தினமும் 3000க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.
கடந்த ஆட்சியின் போது மருத்துவமனையில் 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதிநவீன எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன் கொண்டு வரப்பட்டது.
தமிழகத்தில் பிற மாவட்டங்களாக தஞ்சாவூர், மதுரை, சேலம், திருச்சி போன்ற மாவட்டங்களில் 24 மணிநேரமும் எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன் பிரிவு செயல்படுகிறது.
ஆனால், விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் காலை 8:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரை மட்டுமே செயல்படுகிறது. இதனால், இரவு நேரங்களில் விபத்தில் அடிபட்டு காயமடைந்து வருபவர்கள், பக்கவாதம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நோயாளிகளுக்கு உரிய பலன் கிடைக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மருத்துவமனையில் எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன் எடுக்க அப்பாயின்மென்ட் கொடுக்கக் கூடாது என விதி இருந்தாலும், டாக்டர்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் பணிச்சுமையை குறைப்பதற்காக தினமும் ஸ்கேன் எடுக்க டாக்டர்களே தங்கள் இஷ்டத்திற்கு அப்பாயின்மென்ட் தருகின்றனர்.
அவ்வாறு தரப்படும் அப்பாயின்மென்ட், குறைந்தபட்சம் 10 நாட்களுக்குப் பின்னரே ஒரு நோயாளி எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன் எடுக்க முடிகிறது அதன் பிறகு அதற்குரிய ரிப்போர்ட் பெற இரண்டு நாட்கள் ஆகிறது.
இதனால் நோயாளிகள் அலைகழிக்கப்படுவதுடன் உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை பெற முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து ரேடியாலஜி துறைத் தலைவர் கோமதி கூறுகையில்,‘தற்போதுள்ள நிலவரப்படி சி.டி., ஸ்கேன், எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன் எடுக்க குறைந்தபட்ச நபர்கள் மட்டுமே காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ளனர். இனி வரும் காலங்களில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருப்பவர்கள் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கும்படி உரிய முறையில் விரைந்து ஸ்கேன் எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.
ஆனால் நோயாளிகள் மத்தியில் இது பற்றி கேட்டபோது, தங்களிடம் 10 நாட்களுக்கு பிறகு டாக்டர் அப்பாயின்மென்ட் உள்ள தேதியை காண்பித்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை இருந்தால் பொதுமக்களின் நலன் கருதி கூடுதல் பணியாளர்களை நியமனம் செய்து 24 மணி நேரமும் எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன் எடுத்து மருத்துவ அறிக்கையை உடனடியாக தர சுகாதாரத் துறையும் ,மாவட்ட நிர்வாகமும் , கல்லூரி நிர்வாகமும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.