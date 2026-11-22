தமிழறிஞர் பாரதிதாசன் நினைவு மண்டபம் 2027 பிப். மாதத்திற்குள் பணி முடிவடையுமா?
தமிழறிஞர் பாரதிதாசன் நினைவு மண்டபம் 2027 பிப். மாதத்திற்குள் பணி முடிவடையுமா?
UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:26 PM
- நமது நிருபர் -: கோட்டக்குப்பம் அருகே தமிழறிஞர் பாரதிதாசனின் நினைவு மண்டப பணிகளை, வரும் 2027 ம் ஆண்டு பிப். மாதத்திற்குள் முடிக்க, அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
புரட்சிக் கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் (1891-1964) இலக்கிய பணிகளைப் போற்றிப் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக மணிமண்டபம் எழுப்பிட வேண்டும் என விக்கிரவாண்டி எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்த அன்னியூர் சிவா, கடந்த ஆண்டு சட்டசபையில் கோரிக்கை விடுத்தார்.
அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒப்புதலுடன், விழுப்புரம் மாவட்டம், கோட்டக்குப்பத்தில், ரூ.3.50 கோடி மதிப்பீட்டில் ‘புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் அரங்கம்’ அமைக்கப்படும் என, தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த சாமிநாதன், சட்டசபையில் நடந்த மானியக் கோரிக்கையில் கடந்த, 2025ம் ஆண்டு ஏப்ரல், 15ம் தேதி
அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
இதையடுத்து, கோட்டக்குப்பம் அடுத்த பொம்மையார்பாளையம் கிராமத்தில் 53 சென்ட் நிலம், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறைக்கு, கடந்த, 2025ம் ஆண்டு ஜூலை 10ம் தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
தமிழக அரசு சார்பில், ரூ.3.50 கோடி மதிப்பீட்டில் சிலையுடன் கூடிய பாரதிதாசன் அரங்கம் அமைப்பதற்கு, 2025ம் ஆண்டு, டிச.5,ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து கடந்த மே மாதம் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டு, 4,596 சதுர அடி பரப்பளவில்கட்டுமான பணி துவங்கியது.
தரை தளத்தில் உணவுக்கூடம், சமையலறை, கழிவறை வசதிகளும், முதல் தளத்தில் சமுதாயக்கூடம், கூட்ட மேடை மற்றும் கழிவறைகள் உள்ளிட்ட வசதிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் பணிகள் வரும் 2027-ம் ஆண்டு பிப். மாதத்துக்குள் நிறைவடையும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழறிஞர் பாரதிதாசனின் நினைவு மண்டபப் பணியைத் தாமதமின்றி முடித்து, திறப்பு விழா நடத்திடப் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.