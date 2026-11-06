வாகனங்களில் கண் கூசும் முகப்பு விளக்குகள் போக்குவரத்து துறை கண்காணிக்குமா?
வாகனங்களில் கண் கூசும் முகப்பு விளக்குகள் போக்குவரத்து துறை கண்காணிக்குமா?
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் இயக்கப்படும் இலகு ரக வாகனங்கள் முதல் கனரக வாகனங்கள் வரை, முகப்பு விளக்குகளில் எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி எல்.இ.டி., மின்விளக்குகள் பொருத்தி அதிக வெளிச்சத்துடன் கண் கூசும் அளவிற்கு இருப்பதால், எதிர்வரும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை–திருச்சி, விழுப்புரம்–நாகை நான்கு வழிச்சாலைகள், சென்னை–புதுச்சேரி இ.சி.ஆர்., புதுச்சேரி–கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை என, அதிக தொலைவு நெடுஞ்சாலைகளை கொண்ட மையப்பகுதியாக விழுப்புரம் மாவட்டம் அமைந்துள்ளது.
இதன் வழியாக செல்லும் வாகனங்களும், உள்ளூர் வாகனங்களும், தற்போது விபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவில் வாகனங்களின் முகப்பு விளக்குகளில் கண் கூசும் அளவில் அதிக ஒளியை வெளியிடும் அளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போது எல்.இ.டி., மின் விளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுவதும், வாகனங்களின் முன் பகுதியில் கூடுதலாக பல விளக்குகளை வாகன ஓட்டிகள் பயன்படுத்துதவால், அதிக வெளிச்சம் காரணமாக உள்ளூர் சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலைகள், இருவழி சாலைகளில் அதிகம் விபத்துகள் ஏற்படுவதாக, டிரைவர்கள் அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த காலங்களில், இரண்டு முகப்பு விளக்குகள் மட்டும் பயன்படுத்திய போதே, மையத்தில் கருப்பு நிற ஸ்டிக்கர், கருப்பு பெயிண்ட் கட்டாயம் பின்பற்றி வந்தனர்.
தற்போது, கண் கூசும் அளவுக்கு நவீன மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படுவதால், எதிர்வரும் வாகன ஓட்டிகளின் கண் கூச வைப்பதால் விபத்துக்கு காரணமாவதாக டிரைவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிறிய கார்கள், ஆட்டோக்கள், டெம்போக்கள் போன்றவற்றின் எதிரே வரும், பெரிய ஆம்னி பஸ்கள், லேட்டஸ்ட் கார்கள், பஸ்கள் போன்றவை கண் கூசும் மின் விளக்குகளால், சிறியதாக வாகன ஓட்டிகள், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தவிக்கின்றனர்.
இதனால், வாகனங்களின் முகப்பு விளக்குகளில் கருப்பு ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டுவது, கூடுதலாக பொருத்தியுள்ள அதிக வெளிச்சம் தரும் மின் விளக்குகளை அகற்றிட போக்குவரத்து துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.