மாதக் கடைசியில் மின் நிறுத்தமா? கட்டணம் 'ஷாக்' அடிப்பது நிச்சயம்
மாதக் கடைசியில் மின் நிறுத்தமா? கட்டணம் 'ஷாக்' அடிப்பது நிச்சயம்
ADDED : அக் 30, 2026 12:49 AM
– நமது நிருபர் –: விழுப்புரம் பகுதியில், மின் கட்டண கணக்கீட்டுப் பணி நிறைவடையாததால், கட்டணத் தொகை அதிகரிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
விழுப்புரம் பகுதியில் உள்ள மூன்று மின்வழிப் பாதைகளில் நாளை (31ம் தேதி) பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இதன்படி, விழுப்புரம் துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட மாம்பழப்பட்டு பாதையில் 19 கிராமங்கள், ஜானகிபுரம் பாதையில் 18 குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் தொழிற்சாலை டிரான்ஸ்பார்மர் பாதையில் 13 குடியிருப்பு பகுதிகள் என மொத்தம், 50க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் நாளை மின் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
இதனால் கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கான மின் கட்டண கணக்கீட்டுப் பணியை வரும், 31ம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்கள் மட்டுமே உள்ளதால், கணக்கீடு முழுமையாக முடிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. காலம் கடந்து கணக்கீடு செய்வதால், பயனாளர்களுக்கு கூடுதல் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
ஏற்கனவே மின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நிர்வாகத்தின் தாமதத்தால் மேலும் கட்டண உயர்வு ஏற்படும் என பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். மேலும், மாதக் கடைசியில் பராமரிப்புப் பணிக்காக மின் நிறுத்தம் செய்வதை மின்துறை அதிகாரிகள் தவிர்க்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.