கொலை வழக்கில் கைதாகி ஜாமினில் வந்த பெண் தற்கொலை

UPDATED : அக் 31, 2026 12:11 AM
ADDED : அக் 31, 2026 12:07 AM
கண்டாச்சிபுரம்: கொலை வழக்கில் கைதாகி ஜாமீனில் வந்த பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கண்டாச்சிபுரம், பாப்பான்குளம் தெருவை சேர்ந்த பூங்காவனம்,55 ; என்பவரின் மகள் சத்யா வயது,28; இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது 11 வயது மகளை கொலை செய்ததாக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு, வேலுார் மகளிர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
கடந்த, 22 ஆம் தேதி ஜாமினில் வெளிவந்த சத்யா,விழுப்புரம் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தினசரி கையொப்பமிட்டு வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த, 29 ம் தேதி காலை 11:00 மணியளவில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சத்யா, தன் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த சத்யாவை அருகில் இருந்தவர்கள் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். இது குறித்து சத்யாவின் தாய் பூங்காவனம் கொடுத்த புகாரின் பேரில் கண்டாச்சிபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். சொந்த மகளையே கொலை செய்ததாக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட சத்யா திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டது, இப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.