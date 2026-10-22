சாலையோர தடுப்புக்கட்டையில் கார் மோதி பெண் பலி ; தந்தை, மகன் படுகாயம்
சாலையோர தடுப்புக்கட்டையில் கார் மோதி பெண் பலி ; தந்தை, மகன் படுகாயம்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:05 PM
வானுார்: சாலையோர தடுப்புக்கட்டையில் கார் மோதிய விபத்தில் பெண் உயிரிழந்தார். தந்தை, மகன் காயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திண்டிவனம், ஆர்.எஸ்.பிள்ளை வீதியை சேர்ந்தவர் சத்தியாநராயணன் மகன் யுவராஜ், 44; திண்டிவனம் நேரு வீதியில் சத்யா மினி பஜார் கடை வைத்துள்ளார். இவரது மனைவி சரண்யா, 37; இவர்களது மகன் தருண்விஜய், 10; இதில் தருண் விஜய் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வருகிறார். இந்நிலையில் இவர்கள் மூவரும் நேற்று மாலை 3:30 மணிக்கு, புதுச்சேரியில் இருந்து திண்டிவனம் நோக்கி, ‘கிரிட்டா’ காரில், சென்று கொண்டிருந்தனர். இந்த காரை யுவராஜ் ஓட்டிச்சென்றார்.
புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில், கேணிப்பட்டு சந்திப்பை கடந்தபோது, யுவராஜியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அந்த கார், இடதுபுற சாலையோர கல்வெட்டின் கான்கிரெட் தடுப்புக்கட்டையில் பயங்கரமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் காரின் முன்பக்கம் முழுவதும் அப்பளம் போல் நொறுங்கியது. காரில் இருந்த ‘ஏர் பேக்’ பலுான் வேலை செய்து வெளியே வந்தது.
இருப்பினும், இந்த இடிபாடுகளில் சிக்கி மூவர் பலத்த காயமடைந்தனர். தவகலறிந்த கிளியனுார் சப்–இன்ஸ்பெக்டர் ரமேஷ் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, மூவரையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சரண்யா உயிரிழந்தார். பலத்த காயமடைந்த தருண்விஜய், புதுச்சேரி ராஜிவ்காந்தி குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். விபத்து நடந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்காத வகையில் போலீசார் வாகனகளை சீரமைத்து அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்து சம்பவம் குறித்து கிளியனுார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
டோல்கேட் கிரேன் பழுது
புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாகும். தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் கடந்து செல்வதால், அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது. தினந்தோறும் விபத்துக்குள்ளாவது அல்லது பழுதாகி நிற்கும் கரனக வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த கிரேன் வசதி அவசியமாக உள்ளது. ஆனால் மொரட்டாண்டி டோல்கேட் நிர்வாகத்தில் உள்ள கிரேன் பழுதாகி பல மாதங்களாக நிற்கிறது. நேற்று நடந்த இந்த விபத்தின்போது, போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக வந்தாலும், டோல்கேட் மூலம் இயக்கப்படும் கிரேன் பழுதாகி இருந்ததால், தனியாரிடம் இருந்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகே கிரேன் வரவழைக்கப்பட்டு, சாலையில் விபத்துக்குள்ளாகி நின்ற காரை அப்புறப்படுத்தினர். அடிக்கடி ஏற்படும் விபத்திற்கு தனியாரிடம் இருந்தே கிரேன் வரழைக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளதாக கிளியனுார் போலீசார் தெரிவித்தனர்.