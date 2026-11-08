/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கார் மோதி மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 07, 2026 02:56 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே சாலையைக் கடந்த மூதாட்டி கார் மோதி பலியானார்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த முண்டியம்பாக்கம் சாஸ்தா தெருவை சேர்ந்தவர் தனலட்சுமி,70; இவர் நேற்று (நவ.,6) மாலை முண்டியம்பாக்கம் பஸ் நிறுத்தம் எதிரே சாலையைக் கடந்தார். அப்போது திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி வேகமாக சென்ற கார் அவர் மீது மோதியது.
விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்த தனலட்சுமி சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இறந்தார். விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.