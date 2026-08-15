வங்கி கணக்கில் இருந்து பெண்ணிடம் பணம் அபேஸ்

ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
விழுப்புரம்: பெண்ணின் வங்கி கணக்கிலிருந்து 96 ஆயிரத்து 500 ரூபாயை அபேஸ் செய்தது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மரக்காணம் அடுத்த ஆலங்குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் சவுந்தர்யா, 28; இவர், தேசிய வங்கி ஒன்றில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்து, போன் பேவும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தனது மொபைல் போன் எண்ணை பயன்படுத்தாமல் விட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், தீபம் மகளிர் சுய உதவிக்குழு மூலம் கடந்த 12ம் தேதி 97 ஆயிரம் ரூபாய் தொழில் கடன் தொகை, அவரது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. உடனே 13ம் தேதி அந்த தொகையிலிருந்து 96 ஆயிரத்து 500 ரூபாயை மர்ம நபர்கள், போன் பே மூலம் அபேஸ் செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து சவுந்தர்யா அளித்த புகாரின் பேரில், சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். சைபர் கிரைம் போலீசார் நேற்று வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.