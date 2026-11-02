குடிநீர் வராததை கண்டித்து பெண்கள் சாலை மறியல்

UPDATED : நவ 01, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:24 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் குடிநீர் வராததை கண்டித்து, பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
திண்டிவனம் 6வது வார்டு பகுதியில், கடந்த 10 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகம் முறையாக வழங்கப்படவில்லை. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் குடிநீருக்காக அலையும் நிலையும், பணம் கொடுத்து வாட்டர் கேன் வாங்கி பயன்படுத்தும் அவலமும் இருந்தது.
இதுகுறித்து நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பெண்கள் நேற்று காலை 9:20 மணியளவில் காலி குடங்களுடன் திரண்டு அப்பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பிரதான போக்குவரத்து சாலையான திண்டிவனம் – செஞ்சி சாலையில் மறியல் நடந்ததால் இரண்டு பக்கமும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றது.
மறியலை அப்புறப்படுத்துவதற்கு போலீசார் யாரும் வராததால் மறியல் தொடர்ந்தது. 20 நிமிடத்திற்கு பிறகு திண்டிவனம் டவுன் போலீசார் வந்து மறியலில் ஈடுபட்ட பெண்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக மறியல் 9:50 மணிக்கு கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.